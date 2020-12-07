مدرب ميلان يكشف سلبية الفريق ويتحدث عن حظوظه في التتويج

الوكيل الإخباري _ أبدى “ستيفانو بيولي” مدرب فريق “ميلان”، دهشته بعد أن شاهد فريقه يتجاوز غياب لاعبين بارزين. ويفوز بصعوبة 2-1 على مضيفه “سامبدوريا”، أمس الأحد، رغم أن متوسط عمر التشكيلة الأساسية لـ”ميلان” 23 عاماً.





وقال “بيولي” عقب اللقاء: “افتقدنا ثلاثة لاعبين مهمين لكن الفريق استغل الفرصة دائما. حتى في المواقف السلبية، لإظهار قوته وأنه مجموعة متماسكة”.





وتابع: “امتلكنا مجموعة شابة في الملعب، لكنهم واصلوا إثارة دهشتي بنضجهم. لم نفقد تماسكنا عندما سارت الأمور بطريقة سيئة وما زالت أقدامنا على الأرض الآن”.



من جهة أخرى، ما زال “بيولي” لا يرى “ميلان” مرشحاً للفوز بالدوري الإيطالي. رغم تفوقه على أقرب منافسيه بفارق خمس نقاط بعد عشر مباريات.



وأكمل: “كيف لا يمكن اعتبار يوفنتوس مرشحاً بعد تسعة ألقاب متتالية، أو أن إنتر ميلان لا يمكنه المنافسة. بعد تعاقده مع لاعبين مثل أشرف حكيمي وأرتورو فيدال. لكننا يجب أن نواصل النمو والتطور”.



واختتم “بيولي” بالتحدث عن أمر يقلقه، وقال: “يجب أن نتحلى بالتركيز في الكرات الثابتة حتى رغم افتقارنا للاعبين طوال القامة”.







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المصدر : ملاعب



