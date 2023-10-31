مدرب نيوكاسل يدعم تنظيم السعودية لكأس العالم

الوكيل الإخباري - أبدى مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، دعمه لاحتمالية تنظيم السعودية لمونديال 2034، بعدما أصبح هذا الملف هو الوحيد حتى الآن.



وسحبت أستراليا، اليوم الثلاثاء، ملف ترشحها لاستضافة المونديال الذي سيقام في غضون 11 عاما، ولهذا تعد السعودية هي الملف الوحيد لاستضافة الحدث الأهم في عالم كرة القدم.



وقال هاو "رحلاتنا إلى الرياض وجدة كانت مميزة للغاية، كل مكان ذهبنا إليه كان منظما للغاية".



وتابع "حظينا بمعاملة جيدة للغاية، وهذا مؤشر على كيف سيكون كأس العالم هناك، فهو سيكون جيدًا للغاية من الناحية التنظيمية".

اضافة اعلان

ملاعب