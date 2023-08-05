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السبت، 05-08-2023 09:56 ص

مدريد يحدد موعد ظهور مبابي بالرقم 9

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديفنسا سنترال أن إدارة ريال مدريد حددت موعد ظهور النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص الفريق.

وقالت الصحيفة نقلاً عن معلومات من ESPN أن النادي "الملكي" بدأ التجهيز لمفاجئة سارة في غضون أيام قليلة.

وذكرت الصحيفة أن الأصداء من داخل قلعة سانتياغو بيرنابيو تقول أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يمكن أن يلعب ضد أثليتيك بيلباو في 12 (آب) الجاري بالدوري الإسباني.

وتابعت: "يعمل الفريق "الملكي" من خلف الكواليس لإبقاء صفقة المهاجم الفرنسي متكثمة، وليتمكّن من رؤيته قريباً في سانتياغو برنابيو".

وواصلت: "في النادي يتعاملون مع هذا الأمر بإيجابية وهذا ما يؤكده موظفو النادي. اسم مبابي أكثر من موجود في مكاتب مدريد وهم يخططون لكيفية إتمام التعاقد".

وقال الصحفي في قناة "إي إس بي إن" رودريغو فايز: "أبلغني موظفو ريال مدريد أن كيليان مبابي يمكن أن يصبح لاعباً في ريال مدريد قبل المباراة ضد أثليتيك بيلباو".

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