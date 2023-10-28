مدريد ينضم إلى برشلونة في مطاردة جيسوس

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد انضم إلى منافسه التقليدي برشلونة في مطاردة اللاعب غابرييل جيسوس.



ذكرت الصحيفة أن "الملكي" يراقب عن كثب مردود لاعب آرسنال خلال الموسم الحالي، تمهيداً لكسب خدماته في الصيف المقبل.



وأشارت إلى أن الريال لن يكون بمفرده في سباق ضم الدولي البرازيلي خاصة أن برشلونة أيضاً يستهدف التعاقد معه ضمن الأهداف طويلة الأمد في "البلوغرانا".



وذكرت: "اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً انضم إلى "المدفعجية" في 2022 في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني، إذ تألق بشكل لافت في الموسم الماضي بإحرازه 11 هدفاً مع الفريق، بينما في الموسم الحالي أحرز هدفاً واحداً في سبع مباريات في الدوري".



واختتمت: "تألق جيسوس على المستوى الأوروبي هو ما جذب انتباه عملاقي "الليغا" حيث أحرز 3 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا"

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