مدير فريق الوحدات مدربا في دوري المحترفات

الوكيل الإخباري - ينتظر أن يباشر المدير الإداري لفريق الوحدات لكرة القدم محمد جمال، مهمته الجديدة مديرا فنيا لفريق النصر للسيدات الذي يلعب في مصاف أندية المحترفات.



وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات بين النصر وجمال، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، بانتظار مباشرة العمل، استعدادا لدوري المحترفات الذي ينطلق يوم 10 أيار (مايو) المقبل.



وسبق لجمال الحاصل على شهادة التدريب الأولى، وأن عمل مدربا في الوحدات، بانتظار مهمة جديدة مع فريق النصر للسيدات.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

