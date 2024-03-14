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الخميس، 14-03-2024 02:38 م

مدير معهد القلب السابق في مصر يبرأ القهوة من أزمة اللاعب أحمد رفعت

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الوكيل الإخباري - أكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، ومدير معهد القلب الأسبق في مصر جمال شعبان، أن القهوة بريئة تماما من التسبب في أزمة أحمد رفعت لاعب فيوتشر المصري.

وأوضح شعبان أن أقرب الأسباب التي تقف وراء الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت هو وجود خلل وراثي، ومتلازمة كهرباء القلب، التي اتضح أن اللاعب عانى منها قبل التعرض للأزمة الصحية الأخيرة.

وأضاف أن "لا أساس من صحة لما يروجه البعض بأن إصابته بهبوط حاد واضطرابات في عضلة القلب يرجع لتناول اللاعب كمية كبيرة من القهوة، لأنها لا تتسبب في الأعراض التي ظهرت على اللاعب، كما أن أضرار القهوة ومشروبات الطاقة لا تؤثر سلبا، أو تزيد إضرابات عضلة القلب إلا على الأشخاص في سن ما قبل البلوغ".

وأكد أن التاريخ المرضي لأسرة أحمد رفعت يشير إلى إصابة والده بنفس المرض والأعراض، ما كان سببا في وفاته، مضيفا أنه لا يعلم إذا كان والد اللاعب توفي قبل بلوغه سن الـ35 أم بعده.

كان اللاعب أحمد رفعت تعرض للإغماء أثر أزمة قلبية، أثناء مشاركته في مباراة فريقه فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، قبل يومين، ما أدى إلى إلغاء المباراة، ونقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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