مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك من خلف القضبان

الوكيل الإخباري - وجه مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، رسالة لجماهير النادي بعد الخروج المبكر من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.



ويقضي مرتضى منصور فترة عقوبة داخل السجن لمدة شهر واحد، بعد إدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.



وكشف محمود العسال، المستشار القانوني للزمالك، عن رسالة يوجهها مرتضى منصور لجماهير النادي بعدما قام بزيارته في السجن.



وكتب العسال في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد زيارة المستشار مرتضى في محبسه، قام بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك العريضة".



وأضاف أن مرتضى منصور أكد أنه سيقوم بإصدار قرارات حاسمة لتصحيح المسار فور خروجه من الحبس يوم الأحد المقبل بعد انتهاء مدة الشهر، مشددا على تمسكه برفضه التام في التفريط في حقوق النادي".



وبسؤاله عن إمكانية إقالة الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، رد وهدان بقوله إنه لا بد من أخذ استشارة مرتضى منصور في محبسه.



يذكر أن الزمالك يعيش موسما صعبا بعدما ودع دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي من دور المجموعات، كما خسر الفريق لقبي كأس مصر والسوبر المصري، وتقلصت آماله بشكل كبير في الاحتفاظ بلقب الدوري.

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