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الإثنين، 16-10-2023 04:22 م

مرشح بانتخابات الزمالك يكشف قيمة ديون النادي

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الوكيل الإخباري -  كشف هاني شكري، المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة الزمالك، عن قيمة الديون التي تعاني منها القلعة البيضاء.

وقال شكري في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن قيمة الغرامات على الزمالك وصلت أكثر من 18 مليون دولار.

وتابع: "في أزمة خالد بو طيب على سبيل المثال، كان اللاعب يريد الحصول على 190 ألف دولار، وبدلًا من منحه جزءا وجدولة الباقي قدم الزمالك ضده شكوى وأرفق معها أوراقا خاطئة لم يلتفت لها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقدم اللاعب المغربي شكوى مضادة، وفي النهاية حصل على حكم بأحقيته في تقاضي مبلغ 3 ملايين و200 ألف دولار، وتم تخفيضها إلى مليون و900 ألف دولار".

وأكد هاني شكري ضرورة عقد اتفاق بين الزمالك والأهلي فيما يتعلق بالصفقات وضم اللاعبين.

وقال إنه لا يوجد لاعب انتقل من الزمالك إلى الأهلي ونجح، والجماهير لا تسامح اللاعبين، مشيرًا إلى أن الاتفاق أمر مطلوب بعيدًا عن التصريحات العنترية.

ميزانية الزمالك

وعن ميزانية الزمالك، قال هاني شكري إن هذه أسوأ ميزانية شاهدها خلال آخر 10 سنوات. 

وأضاف: "لدينا 27 جهة رقابية في مصر، أين المحاسبة على هذه الميزانية؟ كما أن أمين الصندوق الذي شارك في إعداد هذه الميزانية يخوض الانتخابات المقبلة في الزمالك على مقعد أمين الصندوق أيضًا".

وأكمل: "لم أر من قبل مسؤولا يساهم في إفلاس شركة، ثم يقدم أوراقه للعمل في نفس الشركة مرة أخرى، خالد لطيف كان يؤيد رئيس المجلس السابق، لماذا يخوض الانتخابات من جديد؟ وقابلته في النادي وأكدت له أنه لن ينجح".

وعن رد فعله حال نجاح خالد لطيف في الانتخابات مع القائمة الموحدة، قال شكري: "لا يمكننا التعامل مع شخص شارك في ميزانية مثل هذه".

حسام المندوه

وحول موقف حسام المندوه المرشح في القائمة على منصب أمين الصندوق والصادر ضده حكم بالاستبعاد من الانتخابات، قال شكري: "القائمة تجتمع اليوم من أجل مناقشة الأمر واتخاذ القرار، ملف أمين الصندوق حساس جدًا، والقائمة مستمرة كما هي، ومن الصعب ترك منصب أمين الصندوق شاغرًا في القائمة".

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