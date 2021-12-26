مرضي والعرسان يتراجعان للمركزين الثاني والثالث في سباق أجمل هدف

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأطلق الموقع الرسمي للاتحاد لآسيوي لكرة القدم، استفتاءا جماهيريا لإختيار أجمل هدف في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2021، والتي توج المحرق البحريني بلقبها .ورشح الاتحاد الآسيوي هدف لاعبنا الأردني محمود مرضي والذي جاء لصالح المحرق بمرمى ناساف الأوزبكي، وهدف أحمد العرسان لصالح الفيصلي بمرمى الأمعري الفلسطيني، بالإضافة لـ 8 أهداف آخرين .ويستمر التصويت لغاية يوم الثلاثاء 28 كانون الأول/ديسمبر، عند الساعة 4:00 مساء بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8)، علما أن مرضي في المركز الثاني حاليا بـ 24% من نسبة الأصوات، بينما يأتي العرسان ثالثا بـ 15 % تقريبا، خلف السوري ثائر كروما المتصدر بـ 35% .