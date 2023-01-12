مزاد تذكرة فوق الخيال لكأس موسم الرياض يصل لـ 10 مليون ريال

الوكيل الإخباري - وصل المزاد على “تذكرة فوق الخيال” لحضور مباراة نجوم الهلال والنصر، وباريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض إلى مبلغ 10 مليون ريال.



وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه: “رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي المدير العام لمجموعة شركات عقار1 ،يقدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية “فوق الخيال” بـ 10 ملايين ريال”.



وتتيح التذكرة لحاملها النزول إلى الملعب و الدخول إلى غرفة تبديل الملابس للاعبين، وغيرها من المميزات.



وكان آل الشيخ قد أعلن عن بدء المزاد على التذكرة بمليون ريال، مشيرا إلى تخصيص ريع المزاد لصالح منصة إحسان.

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