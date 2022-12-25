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الأحد، 25-12-2022 11:02 ص

مسعود أوزيل ينشر صورة بالزي الخليجي مع رسالة عاطفية لقطر

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الوكيل الإخباري -  وجه لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، رسالة عاطفية لقطر، بعد حضوره نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

ونشر مسعود أوزيل صورة له بـ"الجلابية" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "لقد اشتقت لقطر، استمتعت كثيرا".

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وكان الألماني قد أعرب في "تغريدات" سابقة عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن فخره بتأهل منتخب المغرب إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أنه إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي، سيمنح معظم الناس الكثير من القوة والأمل.

كما عبر عن سعادته بوجوده في قطر وشكرها على حسن الضيافة والتنظيم المثالي لمونديال 2022.

 

ملاعب 

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