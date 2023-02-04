مسعود اوزيل يقرر انهاء مسيرته الكروية

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحافية تركية أن الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل يتجه إلى اعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي وفوري رغم مشاركته لمدة 45 دقيقة في هزيمة فريقه إسطنبول باشاك شهير 1-0 أمام قيصري سبور يوم الخميس الماضي.



وقال الصحفي التركي يعقوب سينار، أن أوزيل قد طلب إنهاء عقده في باشاك شهير حيث قرر "اعتزال" كرة القدم ولم يشارك في مع زملائه التدريبات، أمس الجمعة، وقد أبلغ زملاءه بالفعل بقراره. ومن غير المعروف ما الذي سيفعله صانع اللعب بعد نهاية مسيرته الكروية، إذ يمكنه أن يصبح مدربًا أو يلجأ للعمل في مشاريع أخرى سواء داخل أو خارج كرة القدم.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة