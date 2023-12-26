مشاعر مدفونة تعقد مستقبل مبابي في سان جيرمان

الوكيل الإخباري - يواصل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل خلال الموسم الحالي.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرتبط اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي لم يتجاوز حتى الآن ما عاشه مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لا سيما موقف المدرب لويس إنريكي من الأزمة.



وكانت إدارة سان جيرمان استبعدت مبابي من الفترة التحضيرية لباريس، بسبب رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد، وظل النجم الفرنسي يتدرب مع اللاعبين المعروضين للبيع.



وأشارت الصحيفة الفرنسية: "بدت هذه الاضطرابات وكأنها دفنت في باريس بسبب مرور أشهر عديدة من الموسم الحالي".



وتابعت: "لكن مبابي لم ينس حتى الآن أن لويس إنريكي لم يقف إلى جانبه أو يدافع عنه عندما وضعه الرئيس ناصر الخليفي ضمن قائمة الراحلين".



وأوضحت: "إنريكي عندما علم بهذا القرار من قبل الإدارة التنفيذية لباريس، قرر عدم التدخل والامتثال لما تم الاتفاق عليه مع الخليفي، الأمر الذي لم يتقبله مبابي".



ورغم أن المهاجم الفرنسي لم يغادر باريس، لكن تظل علاقته مع إنريكي غير مستقرة، بسبب ما حدث في الصيف الماضي.

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