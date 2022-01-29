مشجع أردني ينشئ رابطة جماهير المنتخبات العربية في كأس العالم

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقال المشجع الأردني الشهير أنور الغوراني الشهير بـ " أبو الكاس " أن فكرته بشأن تشكيل رابطة مشجعين للمنتخبات العربية في كأس العالم " قطر 2022 " ستطبق على أرض الواقع؛ حيث يتم العمل على الخطوات التأسيسية وتم انجاز شوط كبير منها .ووضح الغوراني في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، أن الفكرة راودته أثناء تواجده لدعم منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب، وكانت في البداية لدعم منتخب قطر في كأس العالم، إلا أنها تطورت لدعم جميع المنتخبات التي ستتأهل للمونديال .وتابع : سنتوجه للعاصمة القطرية الدوحة في شهر مايو/ أيار القادم، حيث تتكون النواة التأسيسية للرابطة من كبار المشجعين العراقيين، السعوديين والمغربيين، علما أنني الوحيد من الأردن وسأكون رئيسا للرابطة .ويعد أبو الكاس من كبار المشجعين الأردنيين ورافق المنتخبات والأندية الأردنية في جميع الألعاب وشتى البطولات المحلية، الإقليمية والعالمية لدعمها وتحفيزها في مختلف مناطق العالم .