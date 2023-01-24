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الثلاثاء، 24-01-2023 04:24 م

مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  فاجأ مشجع لريال مدريد تابع من مدرجات الملعب مباراة فريقه المفضل وأتلتيك بلباو في الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني، مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي بطلب غريب.

وبين شوطي المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وقبل جلوس أنشيلوتي في مكانه على مقاعد البدلاء، سأله المشجع الذي كان يجلس بالقرب من دكة بدلاء ريال مدريد إن كان بإمكانه أن يعطيه قطعة من علكته.

ووثق مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي استجابة أنشيلوتي لطلب هذا المشجع، الذي تبين أنه من المغرب.

وحسب الفيديو، فإن أنشيلوتي لم يتردد لحظة واحدة في إخراج علبة العلكة من جيبه، والتقط واحدة منها وقدمها بكل سرور لهذا المشجع.

واعتاد أنشيلوتي على تدخين السجائر خلال المباريات للتقليل من شعوره بالتوتر، وحين منع التدخين في الملاعب، لجأ المدرب الإيطالي إلى العلكة.
تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.

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