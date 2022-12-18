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الأحد، 18-12-2022 01:32 م

مشجع يتنبأ بتفاصيل دقيقة عن نهائي المونديال قبل 7 سنوات

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الوكيل الإخباري -  أشعلت تغريدة لمشجع أرجنتيني تعود إلى العام 2015 بخصوص نهائي مونديال "قطر 2022" مشاعر التفاؤل لدى جمهور "الألبيسيليستي" قبل مواجهة فرنسا الأحد.

واشتهر المشجع الأرجنتيني خوسيه ميجيل بولانكو، بالترحال خلف منتخب بلاده في المونديال، وبات خلال الساعات الماضية من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقعاته في عام 2015 للنهائي.

وكتب بولانكو وقتها: "18 ديسمبر 2022، ليو ميسي في الرابعة والثلاثين من العمر سيتوج بكأس العالم ويصبح الأفضل في التاريخ، راجعوا معي بعد سبع سنوات".

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وتمت إعادة نشر التغريدة أكثر من 25 ألف مرة حتى الآن، وعلق المشجع عليها بأنه حاليا في قطر ويخشى من تأثيرها العكسي بأن تصبح نحسا على بلاده قبل النهائي.

وتلتقي الأرجنتين نظيرتها فرنسا في نهائي كاس العالم 2022 في قطر مساء اليوم وهي تبحث عن فك النحس المستمر مع الكأس الذهبية منذ آخر تتويج في 1986.

 

 

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