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الإثنين، 30-10-2023 01:55 م

مشجع يثير غضب ميسي بسبب رونالدو

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الوكيل الإخباري - أثار أحد المشجعين في الولايات المتحدة غضب أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بسبب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه أحد الجماهير يحاول إقحام قميص لكريستيانو رونالدو أمام ليونيل.

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ليظهر ميسي مصدوما، ثم حدق لعدة ثوان في الشخص الذي حاول أن يناوله القميص، وظهرت على وجهه علامات الغضب، قبل أن يتدخل حارسه الخاص ويبعده عن طريق ليو.

 

 

وشارك ليونيل ميسي في 14 مباراة حتى الآن مع فريق إنتر ميامي في مختلف البطولات، وسجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن ميسي على وشك الحصول على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، حيث من المقرر الإعلان عن الفائز في حفل بباريس مساء اليوم الاثنين.

 

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