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الإثنين، 28-11-2022 02:47 م

مشجع يقتحم الملعب ويكسر عصا راية الركنية في رأس أحد اللاعبين (فيديو)

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الوكيل الإخباري - شهدت مباراة بين جوزتيبي وألتاي لحساب الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية التركي لكرة القدم، حدثا مؤسفا بعد أن هاجم أحد المشجعين حارس فريق ألتاي بعصا راية الركنية خلال المباراة.

ومنذ الدقائق الأولى من المباراة التي أقيمت أمس الأحد، بدت مناوشات في المدرجات بين جماهير الفريقين. وفي مرحلة ما، بدأ مشجعو ألتاي في إلقاء الألعاب النارية على جماهير الفريق المنافس، وتعرض بعضهم للإصابة، ليقرر الحكم إيقاف اللعب في الدقيقة 19.


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وخلال توقف المباراة، ركض أحد مشجعي جوزتيبي إلى أرض الملعب ورفع راية الركنية ثم انطلق نحو حارس مرمى ألتاي، أوزان أوزينج، قبل أن يضربه بها على رأسه وظهره بقوة، حتى أن العصا انشطرت لنصفين من قوة الضرب.

 

 

 

وتدخل بعدها اللاعبون ورجال الأمن للإمساك بالمشجع وحماية الحارس.

وذكرت تقارير إعلامية، إن حارس المرمى البالغ من العمر 29 عاما، والذي تلقى ضربتين، تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في الرأس بلغ 4 سنتيمترات.

 

ملاعب 

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