مشجع يقتحم الملعب ويكسر عصا راية الركنية في رأس أحد اللاعبين (فيديو)

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM— SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022
وخلال توقف المباراة، ركض أحد مشجعي جوزتيبي إلى أرض الملعب ورفع راية الركنية ثم انطلق نحو حارس مرمى ألتاي، أوزان أوزينج، قبل أن يضربه بها على رأسه وظهره بقوة، حتى أن العصا انشطرت لنصفين من قوة الضرب.
oha insanlar birbirini dövdü #göztepe #altay pic.twitter.com/gCMPoIzAhI— gokceyimdir (@cicibilgili) November 27, 2022
وتدخل بعدها اللاعبون ورجال الأمن للإمساك بالمشجع وحماية الحارس.
وذكرت تقارير إعلامية، إن حارس المرمى البالغ من العمر 29 عاما، والذي تلقى ضربتين، تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في الرأس بلغ 4 سنتيمترات.
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