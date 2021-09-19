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الأحد، 19-09-2021 11:44 ص

مشجع ينزل للملعب في مباراة الفيصلي والنادي يتأكد من سلامته

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الوكيل الإخباري- أنس عشا
في مشهد يؤكد على أهمية الفوز الذي حققه الفيصلي على الجزيرة برباعية نظيفة، في الظهور الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد محمود الحديد، وانعكاسه على الحالة المعنوية لعشاق الزعيم وثقتهم بالفريق والجهاز الفني الجديد، نزل أحد المشجعين لأرضية الملعب وعانق المدرب في مشهد أدى لتعرضه لإصابة طفيفة.


 

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فقج حرص رئيس وأعضاء اللجنة المؤقته لإدارة النادي على الاطمئنان على سلامة المشجع وقام طبيب الفريق الدكتور منصور حنا والمعالج شادي عاصي بتقديم العلاج اللازم له.

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