مشكلة صحية في القلب تبعد لاعب النادي الفيصلي

الوكيل الإخباري - أعلن النادي الفيصلي، أن لاعبه محمد كحلان، تبين أنه يعاني من مشكلة صحية على مستوى القلب، أبعدته عن المشاركة بالتدريبات حرصا على سلامته.

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وأوضحت ادارة النادي، أن اللاعب كان ضمن القائمة الاولية للمنتخب الاولمبي المستدعاة للمشاركة في النهائيات الاسيوية، وقامت الادارة بمخاطبة الاتحاد الاردني لكرة القدم لإرساله إلى دولة قطر لمتابعة حالته الصحية بمركز العلاج اسبيتار الطبي.



وأضاف أنه إذا كانت حالته الصحية طبيعية سيلتحق بصفوف المنتخب الأولمبي، وإن ثبت عكس ذلك سيخضع اللاعب لعملية "كي" وهي عملية بسيطة لن تعيق كحلان من إكمال مسيرته الرياضية.