مشهد غير مسبوق في التاريخ.. حافلة منتخب الأرجنتين تجوب شوارع قطر (فيديو)

حافلة بطل كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني يجول في مدينة لوسيل 🇦🇷🇶🇦#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الأرجنتين_فرنسا | #شكرا_قطر #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UVwomqWom8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
وحقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة درامية على ملعب "لوسيل" في قطر.
وحصد ميسي البالغ 35 عاما اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.
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