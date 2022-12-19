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الإثنين، 19-12-2022 03:07 م

مشهد غير مسبوق في التاريخ.. حافلة منتخب الأرجنتين تجوب شوارع قطر (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  احتفل منتخب الأرجنتين بفوزه بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على متن حافلة مكشوفة جابت منطقة درب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، عقب الفوز على فرنسا، الأحد.

وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم التي يحتفل بها المنتخب الفائز خارج أرضه في حافلة مكشوفة داخل البلد المضيف للبطولة.

واحتشدت جماهير الأرجنتين والعالم حول الحافلة المكشوفة، عقب التتويج بلقب كأس العالم للاحتفال بتتويج المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بلقبه الثالث بعد عامي 1978 و1986.

وتزامنت احتفالات الأرجنتين بالتتويج باللقب مع احتفالات قطر باليوم الوطني بحضور الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".

وانطلقت الألعاب النارية في سماء لوسيل احتفالا بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم.


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وحقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة درامية على ملعب "لوسيل" في قطر.

وحصد ميسي البالغ 35 عاما اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.

 

 

ملاعب 

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