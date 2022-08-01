مشهد مخيف... سقوط مدرجات بالمشجعين في ليبيا -فيديو

الوكيل الإخباري-أظهرت لقطات لحظة سقوط جزء من المدرجات أثناء احتفال جماهير نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم بالفوز بالدوري، السبت.





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ويظهر فيديو سقوط المدرجات التي كانت تحمل عددا كبيرا من المشجعين وسط صيحات الحاضرين.



وكانت جماهير النادي قد توافدت إلى مقر النادي، في حي باب بن غشير بطرابلس، للاحتفال باحتفاظ الفريق بلقب الدوري، وفق صحيفة المرصد.



وكتب جهاز الإسعاف والطواريء التابع للحكومة الليبية في طرابلس على فيسبوك: "نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد، سقط على إثرها جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين. وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين. ونتمنى السلامة للجميع".

لبنان24