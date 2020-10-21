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الأربعاء، 21-10-2020 11:22 ص

مصادر : منع سفر الرجاء لمصر لمواجهة الزمالك

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير إخبارية أن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم قررت تأجيل مباراة الرجاء المغربي والزمالك المصري، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، نقلا عن مصدر وصفته بـ"الموثوق"، أنه تقرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت 24 أكتوبر، وذلك لما بعد 27 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا التأجيل بعد تأكيد إصابة 6 لاعبين من الرجاء الرياضي البيضاوي بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنه الفريق على موقعه الرسمي.

وأصبح عدد اللاعبين المصابين بـ"كوفيد-19" في الرجاء 8.

وسيخضع اللاعبون المصابون للحجر الصحي، على أن يجروا تحاليل أخرى بعد أسبوع، مما جعل إمكانية إجراء اللقاء ضد الفريق المصري أمرا صعبا.

كما تحدثت مصادر عن منع الرجاء من السفر إلى مصر بعد اكتشاف الحالات المصابة بكورونا.

وكان من المنتظر أن يصل فريق الرجاء إلى مصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الطرفين، انتهت لصالح الزمالك بهدف نظيف.

ويسعى الزمالك إلى لقبه القاري السادس والأول منذ عام 2002، فيما يتطلع الرجاء لحصد النجمة القارية الرابعة.


المصدر : ملاعب

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