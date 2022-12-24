السبت 24-12-2022
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السبت، 24-12-2022 02:28 م

مصري جديد يتألق في ليفربول.. كريم أحمد يسجل أول أهدافه بقميص الريدز

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الوكيل الإخباري - خطف اللاعب المصري الواعد كريم أحمد الأنظار مع فريق ليفربول للشباب، خلال مباراته أمام بورنموث (2-1)، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للشباب.

وأحرز المهاجم كريم أحمد (15 عاما) باكورة أهدافه بقميص "الريدز" ليقوده إلى الفوز على بورنموث، والتأهل إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للشباب ما دون 18 عاما.

ويتوقع الكثيرون أن يسير كريم أحمد على خطى مواطنه النجم  محمد صلاح، الذي أصبح أحد أساطير ليفربول والهدافين التاريخيين "للريدز" بعد 6 مواسم فقط من انضمامه إلى صفوف الفريق الإنجليزي العريق.

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