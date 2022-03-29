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الثلاثاء، 29-03-2022 06:44 م

مصر تحلم بالوصول لقطر ،، وتأكيد كسر النحس

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تترقب الجماهير العربية مواجهة المنتخب المصري ومضيفه السنغالي، عند الساعة الثامنة بتوقيت الأردن، في إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.اضافة اعلان




 

ويحتاج منتخب الفراعنة للفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف (باستنثاء نتيجة 1/0) للتأهل رسميا للمونديال، بعد فوزهم ذهاب بهدف نظيف على ملعب القاهرة في العاصمة المصرية .

ويمتلك المنتخبان كوكبة من أهم نجوم القارة الإفريقية أمثال محمد صلاح، محمد النني، محمد الشناوي، تريزيجيه في منتخب مصر، ساديو ماني، ميندي وكوليبالي في السنغال، علما انهما التقيا قبل أسابيع في نهائي أمم إفريقيا وتوج السنغاليين فيها بفارق ركلات الترجيح .


ويسعى رفاق صلاح للوصول لكأس العالم للمرة الرابعة والتأكيد على كسر النحس الذي رافق المنتخب المصري لسنوات طويلة، حيث تأهل الفراعنة لمونديال روسيا بعد غياب 18 عام، رغم تزعمهم القارة الإفريقية على مستوى المنتخبات والأندية .

ولم يخسر منتخب مصر أي مباراة في التصفيات، حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 2، وسجلوا 11 هدف واستقبلوا 6 أهداف .

 




 

 


 

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