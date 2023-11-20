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الإثنين، 20-11-2023 02:30 م

مصر تهزم سيراليون وصلاح يسجل رقما مميزا

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الوكيل الإخباري - اقتنص منتخب مصر فوزا ثمينا على حساب "مضيفه" سيراليون بنتيجة 2-0، الأحد على ملعب "صامويل كانيون" في ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأقيمت المواجهة في ليبيريا بدل سيراليون لعدم استجابة ملاعب الأخيرة للمعايير الدولية.

وسجل ثنائية منتخب مصر اللاعب محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقتين 18 و58.

وشهد اللقاء حالتي طرد من نصيب ثنائي منتخب سيراليون، تييس فورناه في الدقيقة 39 وعبدول كابيا (90+9).

وحقق النجم الدولي المصري محمد صلاح رقما مميزا، وذلك بعد صناعته الهدف الثاني لـ"تريزيغيه".

ووصل صلاح لـ30 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس قبل الأخير.

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