مصر والجزائر ،، قمة إفريقيا بنكهة عربية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتترقب عيون عشاق كرة القدم العربية واحدة من أكبر قمم كأس العرب " قطر 2021"، عندما يلتقي المنتخبان المصري والجزائري في مواجهة حسم صدارة المجموعة الرابعة والتي ستقام على ستاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.ويدخل الفريقان للمواجهة متسلحان بجماهيرهما الكبيرة للغاية، حيث نفذت جميع التذاكر الخاصة باللقاء، ومن المنتظر أن نشاهد 40 ألف مشجع في الملعب الساحلي، كما يمتلك المنتخبان كوكبة من أبرز نجوم البطولة أمثال محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمود الونش وأحمد رفعت للفراعنة، والريس مبولحي، ياسين براهيمي، هلال السوداني وبغداد بونجاح للجزائر.ويحتاج الفريقان للفوز وحسم الصدارة، حيث سيبتعد المتصدر عن مواجهة منتخب المغرب في ربع النهائي، علما أنه سيواجه المتأهل من بين منتخبنا الوطني، منتخب فلسطين أو السعودية، كما أن التنافس التاريخي بينهما سيشكل حافزا كبيرا للفوز في المباراة .ويتقاسم الأخضر والأحمر صدارة المجموعة بـ 6 وبفارق أهداف +6 لكل منهما، علما أنه سيتم حسم هوية المتصدر من خلال قانون اللعب النظيف في حال تعادلهما، مع التذكير أنهما حسما التأهل الرسمي عن المجموعة التي تضم منتخبي لبنان والسودان واللذان سيتواجها بالتوقيت ذاته على ستاد المدينة التعليمية .