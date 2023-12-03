مصطفى والشرباتي يتأهلان لأولمبياد باريس

الوكيل الإخباري - حقق لاعبا المنتخب الأردني للتايكواندو، صالح الشرباتي وزيد مصطفى، إنجازا كبيرا بالتأهل المباشر ومن خلال التصنيف لأول مرة في تاريخ التايكواندو الأردني إلى الألعاب الأولمبية في دورة باريس 2024.



ونجح زيد مصطفى (وزن تحت 68 كجم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كجم) في التأهل المباشر ضمن منافسات وزنيهما بعد أن ضمنا التواجد في المراكز ال 5 الأولى مع نهاية مشاركتيهما في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو، المقامة في مدينة مانشستر البريطانية.



وتستعد البطلة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كجم) للإعلان الرسمي عن تأهلها كذلك مساء اليوم الأحد، عندما تخوض غمار منافسات بطولة الجائزة الكبرى حيث تحتل المركز الثاني في التصنيف الأولمبي.



وحقق اللاعب زيد مصطفى، الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات وزن تحت 68 كجم بعد انسحاب مواطنه زيد الحلواني من نزال تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وكان زيد مصطفى قد افتتح طريقه في البطولة بالفوز في دور ال 16 على اللاعب الإيطالي، دينيس باريتا، ومن ثم فاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الكوري الجنوبي هيو جيون جن، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الهنغاري، ليفانتي مارك.



وبدأ زيد الحلواني، مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الصيني يوشيا لي يانغ، وفي الدور ربع النهائي فاز على اللاعب البريطاني، بريدلي سايدن، وخسر نزال الدور نصف النهائي، أمام اللاعب الإسباني، خافيير بريز بولو، وثم انسحب أمام زميله في المنتخب الأردني، زيد مصطفى، في نزال الميدالية البرونزية ليحل رابعا.



واستهل صالح الشرباتي مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الأوزبكي، شوخارات سيلييف، في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام اللاعب الكوري الجنوبي، جيون وو سيد.



و تعرض الشرباتي خلال نزاله لإصابة أدت لانسحابه من الجولة الثانية في نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب الأمريكي سي جي نيكولاس ليحل بالمركز الرابع.

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