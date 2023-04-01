مطالبات بسحب لقب الكالتشيو من يوفنتوس ومنحه لهذا الفريق

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، عن وجود مطالبات بسحب لقب الدوري الإيطالي من يوفنتوس، والذي توج به في موسم (2018-2019).



وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإنه تم رفع قضية جديدة من قبل محامين يمثلون وكالة حماية المستهلك، ضد يوفنتوس بناءً على موسم (2018-2019).



وأضاف أن الدعوى تزعم أن يوفنتوس انتهك مبادئ ونظام العدالة الرياضية، مطالبين بتجريد النادي من لقب الدوري في ذلك الموسم، وتسليمه إلى نابولي الذي احتل المركز الثاني آنذاك.



يذكر أن يوفنتوس تعرض لعقوبة كبيرة بخصم 15 نقطة من رصيده ببطولة الدوري هذا الموسم، بالإضافة لإيقاف عدد من مسؤوليه وعلى رأسهم رئيس النادي السابق أندريا أنييلي، في قضية المكاسب الرأسمالية المزورة.



جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو حاليا برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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