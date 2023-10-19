مطالبات حكومية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيما

الوكيل الإخباري - اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيما بالارتباط بجماعة الإخوان لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.



وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".



وهاجم دارمانين النجم الفرنسي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "L'heure des Pros" في محطة CNews، حيث أشار إلى ارتباط بنزيمة بجماعة الإخوان .



وقال دارمانين: "منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيمة ونعلم جميعا بعلاقته مع الإخوان".



ومن جهتها، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد كريم بنزيمة من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم التحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود "علاقات بين بنزيمة وجماعة الإخوان".



جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".



وتأتي حملة الهجوم الفرنسية على بنزيمة، بعد أيام قليلة من إعلان النجم الفرنسي دعمه للقطاع.



وأظهر بنزيمة تعاطفا مع سكان القطاع، في تغريدة على موقع "إكس"، لاقت تفاعلا هائلا من متابعيه.

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