الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

التربية: 724 مدرسة صحية في المملكة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

ألمانيا تهدد برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

الإثنين، 10-04-2023 02:34 م

مطالبة بإعفاء محمد صلاح من تسديد ركلات جزاء!

4202310103759962740381


الوكيل الإخباري -  طالب عددا من النقاد والمحللين، يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، لإعفاء نجم وهداف الفريق الدولي المصري محمد صلاح من تسديد ركلات الجزاء، بعد إهداره ركلة للمرة الثانية هذا الموسم.

وأهدر صلاح ركلة جزاء لفريقه كانت كافيه لتقود الريدز للفوز على أرسنال، في التعادل 2-2، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "آنفيلد"، في قمة منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيمس بيرس الصحفي المهتم بأخبار أنفيلد:"بالنسبة لي، سأعطي فابينيو الأولوية لتنفيذ ركلات الجزاء".

فيما قال أسطورة ليفربول جيمي كاراجير: "أعتقد أن صلاح سيحصل على دفعة أخرى في أخذ ضربات الجزاء".

وقال محمد أبو تريكة، في الاستوديو التحليلي بشبكة "بي إن سبورت": "محمد صلاح نفذ ركلة الجزاء بطريقة سيئة، هناك تغيير في طريقة تسديده لركلات الجزاء، جميع اللاعبين يهدرون ركلات الجزاء، ولكن أعتقد أن محمد صلاح لم يراجع تلك التي أهدرها أمام بورنموث".

وشارك صلاح في 42 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

 وإجمالا خاض النجم المصري صاحب الـ30 عاما 296 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 180 هدفا وصنع 74، فيما توج بـ7 ألقاب.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420231011217179616346

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

4202310112920430387293

برشلونة يواجه جيرونا بالدوري الإسباني

420231011444839074285

الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم

4202310113628979408890

الهلال يستدرج الطائي لخطف المركز الثالث بالدوري السعودي

420239223733276461588

ميسي ينتظر اجتماعين حاسمين للعودة إلى برشلونة

42023515446329743469

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

أخبار متعلقة
420239145736315590365

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

42023495837357891111

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

42023185115198385553

عدة أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

3202330104310876186688

مواجهات نارية تنتظر ليفربول في شهر نيسان

3202326103959988658530

نادي إيفرتون الإنجليزي مُهدد بالهبوط للدرجة الثانية