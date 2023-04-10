مطالبة بإعفاء محمد صلاح من تسديد ركلات جزاء!

الوكيل الإخباري - طالب عددا من النقاد والمحللين، يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، لإعفاء نجم وهداف الفريق الدولي المصري محمد صلاح من تسديد ركلات الجزاء، بعد إهداره ركلة للمرة الثانية هذا الموسم.



وأهدر صلاح ركلة جزاء لفريقه كانت كافيه لتقود الريدز للفوز على أرسنال، في التعادل 2-2، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "آنفيلد"، في قمة منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال جيمس بيرس الصحفي المهتم بأخبار أنفيلد:"بالنسبة لي، سأعطي فابينيو الأولوية لتنفيذ ركلات الجزاء".



فيما قال أسطورة ليفربول جيمي كاراجير: "أعتقد أن صلاح سيحصل على دفعة أخرى في أخذ ضربات الجزاء".



وقال محمد أبو تريكة، في الاستوديو التحليلي بشبكة "بي إن سبورت": "محمد صلاح نفذ ركلة الجزاء بطريقة سيئة، هناك تغيير في طريقة تسديده لركلات الجزاء، جميع اللاعبين يهدرون ركلات الجزاء، ولكن أعتقد أن محمد صلاح لم يراجع تلك التي أهدرها أمام بورنموث".



وشارك صلاح في 42 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.



وإجمالا خاض النجم المصري صاحب الـ30 عاما 296 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 180 هدفا وصنع 74، فيما توج بـ7 ألقاب.

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