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الخميس، 07-01-2021 12:53 م

مطالب ببيع محمد صلاح

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الوكيل الإخباري _ ذكرت تقارير صحفية أن الشكوك لا زالت تحوم حول مستقبل النجم المصري، محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

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وقال صلاح في تصريحات صحفية منذ عدة أيام “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من الأندية الكبرى، لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث في المستقبل”.


ورد الألماني ديتمار هامان، نجم ليفربول السابق، على تصريحات صلاح، مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، وقال “إذا أراد صلاح الرحيل، فسيكون برشلونة وريال مدريد مهتمين بضمه”.

ووجه هامان، رسالة إلى إدارة ناديه، قائلًا “إذا أراد لاعب الرحيل، فعليك أن تتركه، ومن المرجح أن يحدث ذلك في الصيف”.

وأضاف “إذا غادر صلاح، فمن المرجح أن يكون لذلك تأثير كبير، وسيتعين على ليفربول شراء لاعب في نفس المستوى لتعويضه”.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، وبالتالي من المتوقع أن يحدد الريدز رقمًا ضخمًا لبيعه.

وهذا سيجعل من الصعب على النجم المصري الانتقال إلى إسبانيا في الصيف، في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به قطبا إسبانيا، وخاصة برشلونة.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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