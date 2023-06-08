الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

المحافظة يلتقي وزير التعليم العالي العراقي

توصية ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من الأردن

نائب الملك يرعى تقليد الأوسمة بمناسبة ذكرى الثورة العربية - صور

انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى مستوى قياسي

مستشفى "الملك المؤسس" يحصل على شهادة الايزو

الأردن بالترتيب 5 في الشرق الاوسط و93 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

روسيا تختار روادا لترسلهم إلى محطتها المدارية الواعدة

مجلس التعليم العالي يُنسب بتعيين رؤساء ثلاث جامعات رسمية- اسماء

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

الخميس، 08-06-2023 03:56 م

مطالب سعودية بمعاقبة ميسي وسحب أحد ألقابه

62023810220576062067


الوكيل الإخباري -  أثار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي موجة غضب بين الجماهير السعودية عقب إعلان اختياره الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي ورفض العرض "الفلكي" من الهلال السعودي.

وطالب بعض النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهيئات الحكومية السعودية بسحب لقب سفير السياحة السعودية من النجم الأرجنتيني واستبداله بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وذلك بعد أن تم اختيار ميسي سفيرا للسياحة السعودية من قبل وزارة السياحة السعودية وفقا لما أعلنه أحمد الخطيب وزير السياحة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الأرجنتيني رفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة. 

اضافة اعلان

 

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي نبأ رفض ميسي للعرض الضخم الذي ترواح بين 400-500 مليون يورو من الهلال السعودي، بسبب أن عائلته لن تستطيع التكيف مع الأجواء السعودية والمجتمع العربي.

وكان ميسي الذي فاز بلقب كأس العالم 2022 صرح لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو": "لقد اتخذت القرار بأنني سأذهب إلى إنتر ميامي".


وتابع:"ما زلت لا أملكها (الصفقة) بنسبة 100% أو أن شيئا ما مفقود، لكن حسنا.. قررنا مواصلة الطريق هناك".


فيما علق النجم البرتغالي على تعاقد الاتحاد السعودي رسميا مع كريم بنزيما خلال تواجده في مدريد بمؤتمر دعائي، قائلا:"كنت أعلم أن بنزيما قادم إلى السعودية ولهذا قلت إن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 5 دوريات في المستقبل ، وسيأتي المزيد من اللاعبين".


وأضاف: "كنت أعلم أنني من سيفتح الباب في السعودية، والدوري السعودي سيكون من أهم الدوريات على مستوى العالم خلال عامين أو ثلاثة، لا يوجد شك".

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620238132153369930675

رسميا.. ليفربول يعلن عن صفقة ماك أليستر

620238101222482728375

برشلونة يتجه لنيمار بعد فشل عودة ميسي

620238133432713397405

بعد فشل صفقة ميسي.. تشافي: رئيس برشلونة لا يكذب

6202389543298752399

الكشف عن الراتب الحقيقي لبنزيما مع اتحاد جدة.. ومنحه رقم المغربي حمد الله

62023891912109919005

رسميا.. قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا وجنوب السودان

6202389264962269383

برشلونة يرد على انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي!

أخبار متعلقة
6202389264962269383

برشلونة يرد على انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي!

62023810220576062067

مطالب سعودية بمعاقبة ميسي وسحب أحد ألقابه

5202314111425547033536

مبابي رفض ميسي من أجل نجم برشلونة

52023149436618885147

مدرب باريس يتضامن مع ميسي ويحرج حكيمي

5202313162239589139663

أول تعليق من الهلال السعودي على أنباء الاتفاق مع ميسي

520231010132965731355

برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة ميسي