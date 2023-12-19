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الثلاثاء، 19-12-2023 02:21 م

معارضة ألمانية لعودة كروس المحتملة للماكينات

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ملاعب - ورغم ذلك، كشف ناجلسمان أنه لم يتحدث بعد مع اللاعب، الذي يبلغ من العمر 33 عاما.

وخاض كروس، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد الإسباني في حزيران/يونيو المقبل، 106 مباريات دولية.

في المقابل، أبدى لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية مع المنتخب الألماني (150 مباراة) عدم قناعته بأن عودة كروس ستشكل إضافة للمنتخب الألماني قبل مشاركته في النسخة المقبلة من كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.

وصرح ماتيوس لشبكة "سكاي": "إذا لعب كروس في مركز قلب الدفاع – لا بأس. لكن المنتخب الألماني لا يحتاج للاعبين في خط الوسط. لذلك فأنت تفتح علبة من الديدان لست في حاجة إليها".

أضاف ماتيوس: "كروس ليس لاعب خط وسط دفاعي أيضا، لكن إذا رأى ناجلسمان فجأة أن كروس يستطيع اللعب في هذا المركز، فسيكون هناك الكثير من النقاش مجددا".

كما يعارض أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني، عودة نجم الفريق البافاري السابق لمنتخب ألمانيا.

وصرح هونيس (71 عاما) لمحطة "سيرفيوس" التليفزيونية النمساوية: "ستكون هذه إشارة عملاقة. إنه لاعب رائع، لكنني لا أعتقد أنه قادر على إنقاذ كرة القدم الألمانية".

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