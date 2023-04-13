معاقبة المستشار الرياضي لسان جيرمان

الوكيل الإخباري - عاقبت رابطة الأندية الفرنسية نادي باريس سان جيرمان ومستشاره الرياضي لويس كامبوس، بقرار انضباطي.



وقررت لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية بعد اجتماعها مساء الأربعاء، إيقاف لويس كامبوس مباراة.



كما شمل القرار إيقاف كامبوس مباراتين أخريين مع إيقاف التنفيذ.



وأشارت الرابطة إلى أن قرار منع المستشار الرياضي لسان جيرمان من حضور المباريات يبدأ اعتبارا من يوم 18 أبريل الجاري.



وفقا لهذا القرار، سيكون لويس كامبوس حاضرا في مباراة القمة بين بي إس جي ولانس، يوم السبت المقبل، في حديقة الأمراء، بينما سيغيب في اللقاء التالي بملعب آنجيه، يوم 21 أبريل الجاري.

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😶Le Portugais a écopé d’un match ferme de suspension, ainsi que deux matchs de sursis.



On rigole bien avec le Paris-Saint-Germain… 😭 🟥 En plus du Virage Auteuil, la LFP a sanctionné… Luis Campos pour son comportement à la mi-temps de PSG-OL !😶Le Portugais a écopé d’un match ferme de suspension, ainsi que deux matchs de sursis.On rigole bien avec le Paris-Saint-Germain… 😭 pic.twitter.com/M0dbpZ5r2s April 12, 2023

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