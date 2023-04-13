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الخميس، 13-04-2023 01:35 م

معاقبة المستشار الرياضي لسان جيرمان

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الوكيل الإخباري - عاقبت رابطة الأندية الفرنسية نادي باريس سان جيرمان ومستشاره الرياضي لويس كامبوس، بقرار انضباطي.

وقررت لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية بعد اجتماعها مساء الأربعاء، إيقاف لويس كامبوس مباراة.

كما شمل القرار إيقاف كامبوس مباراتين أخريين مع إيقاف التنفيذ.

وأشارت الرابطة إلى أن قرار منع المستشار الرياضي لسان جيرمان من حضور المباريات يبدأ اعتبارا من يوم 18 أبريل الجاري.

وفقا لهذا القرار، سيكون لويس كامبوس حاضرا في مباراة القمة بين بي إس جي ولانس، يوم السبت المقبل، في حديقة الأمراء، بينما سيغيب في اللقاء التالي بملعب آنجيه، يوم 21 أبريل الجاري.

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