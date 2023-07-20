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الخميس، 20-07-2023 03:31 م

معان يبرم صفقة جزائرية جديدة

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي معان الأربعاء، عن حسم صفقة جزائرية جديدة لتعزيز صفوف فريق كرة القدم.

ووقع المدافع الجزائري ضرار بن سعدالله رسميا على كشوفات  نادي معان، وذلك بتوصية من الجهاز الفني بقيادة ديان صالح.

وكان نادي معان قد تعاقد قبل أسبوع مع المهاجم الجزائري عبد المالك مفتاحي.

ويسعى معان للتعاقد مع محترف جديد في الأيام المقبلة بهدف تعزيز قدرات خط الوسط.

ويطمح فريق معان بالثبات مجددا في بطولة دوري المحترفين التي تنطلق اعتبارا من يوم 3 اغسطس/ اب المقبل.  

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