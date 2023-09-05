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الثلاثاء، 05-09-2023 04:02 م

معان يتعاقد مع أبو طعيمة

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي معان الإثنين تعاقده رسميا مع المدرب أمجد أبو طعيمة ليتولى مهمة المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ولم يوضح معان أسباب التغيير المفاجئ في الجهاز الفني الذي كان يقوده المدرب ديان صالح.

ويبدو أن معان استثمر فترة توقف بطولة دوري المحترفين، ليقرر تغيير جهازه الفني.

وكان أبو طعيمة قد استقال قبل أسبوعين من تدريب سحاب قبل أن يتم التعاقد معه لقيادة معان.

وقدم معان بقيادة صالح مستويات فنية مميزة رغم محدودية الإمكانات، حيث قام ببناء فريق من خلال استقطاب لاعبين من الدرجات الأدنى.

ويتذيل معان ترتيب الفرق في دوري المحترفين برصيد نقطتين حيث تعادل مع الجليل ومغير السرحان بذات النتيجة (1-1)، وخسر أمام الفيصلي (1-4) والحسين إربد (0-1).

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