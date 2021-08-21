معان يقرب البقعة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحقق فريق معان فوزا هاما على البقعة بهدفين دون رد وذلك في المباراة الاي أقيمت مساء الجمعة على ملعب ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة 14 لبطولة دوري المحترفين الأردني.وسجل هدفي معان عدي القرا بالدقيقة 3، والتونسي يسري العرفولي بالدقيقة 50، ليضيفا خسارة جديدة في رصيد البقعة الذي لم يتعادل أو ينتصر منذ انطلاق الدوري.وبهذه النتيجة ارتقى معان للمركز التاسع على سلم الترتيب بـ 14 نقطة، وبقي البقعة أخيرا بدون أي نقطة حتى الآن .وكانت الجولة قد شهدت فوز سحاب على شباب الأردن بهدفين دون رد، و تعادل السلط وشباب العقبة بهدف لمثله، وفوز الرمثا على الجليل بهدف نظيف، والوحدات على الفيصلي بهدفين دون رد.