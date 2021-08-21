السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

محافظ عجلون : دوريات مكثفة للحد من حرائق الصيف

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

الحكومة : المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على القطاع الخاص

الحكومة : لاتراجع عن فتح القطاعات في شهر ايلول

تعليق دوام مدارس بلدة جفين

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ملتقى النهضة ينظم حوارية حول الخطاب الموجّه ودور الإعلام والثقافة في اعتداله

متحور دلتا الأكثر انتشارا في المملكة - فيديو

دولة تخسر صفة خالية من فيروس كورونا

الملك يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني

السبت، 21-08-2021 05:00 م

معان يقرب البقعة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى

178486757_3455249847907924_4577481106518642542_n


الوكيل الإخباري - أنس عشا

حقق فريق معان فوزا هاما على البقعة بهدفين دون رد وذلك في المباراة الاي أقيمت مساء الجمعة على ملعب ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة 14 لبطولة دوري المحترفين الأردني.اضافة اعلان


وسجل هدفي معان عدي القرا بالدقيقة 3، والتونسي يسري العرفولي بالدقيقة 50، ليضيفا خسارة جديدة في رصيد البقعة الذي لم يتعادل أو ينتصر منذ انطلاق الدوري.

وبهذه النتيجة ارتقى معان للمركز التاسع على سلم الترتيب بـ 14 نقطة، وبقي البقعة أخيرا بدون أي نقطة حتى الآن .
 
وكانت الجولة قد شهدت فوز سحاب على شباب الأردن بهدفين دون رد، و تعادل السلط وشباب العقبة بهدف لمثله، وفوز الرمثا على الجليل بهدف نظيف، والوحدات على الفيصلي بهدفين دون رد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
182135988_3462590253840550_1785210751992314957_n

سحاب يواصل تحقيق النتائج المميزة بدوري المحترفين

الوحدات

التشكيل المتوقع للوحدات أمام الفيصلي

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

فيديو : الفيصلي يسعى للفوز بالكلاسيكو واللحاق بفرق الصدارة

1120206182631703309704

فيديو : الوحدات يسعى لمراضاة جماهيره من بوابة الكلاسيكو

61007b07bf3ff

الاتحاد العربي يسند لسمر نصار رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العرب

40cfee53-8a83-43b7-b3fd-5d1ca8acb7b8

مباراة الكأس تحمل خبرا سعيدا للوحدات قبل مواجهة الكلاسيكو

أخبار متعلقة
85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641

بعد عودة السيفي ،، الفيصلي يقترب من التعاقد مع 3 من نجومه السابقين

711248df-5543-42f7-86f0-e5f13aebd023

الوحدات يتلقى ضربات قاسية ،، ويعرض على لاعبه ربع مليون للتجديد !!

144fc536-fa70-4fb5-b4f2-733d5f410035

اتحاد السلة : استضافة كأس اسيا للسيدات ستروج للأردن سياحيا وصحيا

144fc536-fa70-4fb5-b4f2-733d5f410035

الكشف عن قائمة منتخبي الأردن لبطولة كأس الملك عبدالله

182135988_3462590253840550_1785210751992314957_n

البقعة ينهي الذهاب بدون نقاط ،، والفوز الأول لسحاب

131888405_3583154901778801_2163697041811533467_n

بسوبر هاتريك 'وانجا' ،، السلط يشارك الوحدات صدارة الدوري