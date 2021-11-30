معتز ياسين أكبر لاعبي بطولة كأس العرب

الوكيل الإخباري - أنس عشا



سيكون قائد وحارس مرمى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، معتز ياسين، أكبر اللاعبين المشاركين بكأس العرب "قطر 2021" والتي ستنطلق يوم غد الثلاثاء.





ويبلغ حارس المرمى الخضرم 39 عام، علما أن مسيرته الكروية بدأت قبل 21 عام رفقة النادي الأهلي، كما خاض العديد من التجارب مع أندية ذات راس، شباب الأردن، الفيصلي وصولا للسلط.







وقاسم ياسين مدرب الحراس الحالي بمنتخب النشامى عامر شفيع مسيرته بالمنتخب، وهو ما جعل الأخير يعول عليه لنقل خبراته لبقية حراس المرمى المتواجدين حاليا " مالك شلبية ويزيد أبو ليلى" والمستبعدين من البطولة أمثال عبد الله الفاخوري.







ويستهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في البطولة يوم الأربعاء المقبل، عندما يواجه النشامى نظيره السعودي عند الساعة التاسعة بتوقيت الأردن، على ستاد المدينة التعليمية، في مباراة واعدة بالندية والإثارة، وإن كان الأخضر السعودي قد جاء للبطولة بالفريق الرديف، حيث تمتلك قائمته العديد من النجوم الصاعدين الطامحين بإبراز أسمائهم على الساحة الدولية .

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المصدر : ملاعب