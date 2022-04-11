معلق شهير يتوقع أن الوحدات سيكون الحصان الأسود لدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأكد المعلق العماني الشهير خليل البلوشي أن الظهور الأول للوحدات بدوري أبطال اسيا كان مميزا للغاية متوقعا تألق الفريق الأخضر في منافسات البطولة .وكتب البلوشي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " : " شدّ انتباهي الأداء الذي ظهر به ناديي الوحدات الأردني والقوة الجوية العراقي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا .أتوقع أن يكونا حصاناً أسوداً في البطولة الآسيوية وأن يقدموا نتائجاً كبيرة، لننتظر " .وتعادل الوحدات مع الفيصلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية بافتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة من دوري الأبطال .