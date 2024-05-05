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الأحد، 05-05-2024 03:15 م

معلول يعلق على إنجازه الفريد

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الوكيل الإخباري - عبر التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عن سعادته الكبيرة بارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة في مسيرته.

وقال معلول عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي، تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق".

تابع: "أكن للنادي الأهلي وجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".

وحمل معلول شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الأحمر في 2016، وينفرد بين جميع اللاعبين الأجانب في الألفية الثالثة بهذا الإنجاز.

ونال النجم التونسي شارة قيادة الأهلي بعد استبدال كريم نيدفيد بأكرم توفيق في الدقيقة 60.

وأسهم غياب قادة الأهلي عمرو السولية الذي أصيب خلال عمليات الإحماء قبل بدء مباراة اليوم، وحارس المرمى محمد الشناوي، والظهير الأيمن محمد هاني، في استلام معلول للشارة عقب خروج نيدفيد.

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