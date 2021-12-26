مع ختام 2021 ،، دورينا العاشر أسيويا ويتفوق على الدوري الأسترالي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل أيام التصنيف الخاص بمستويات الدوريات المحلية للقارة في عام 2021، والذي أسهم برفع مقاعد الأندية في دوري أبطال اسيا إلى مقعد ونصف، إنطلاقا من 2023.وجاء الدوري الأردني للمحترفين بالمركز العاشر بين دوريات القارة الآسيوية، بـتقييم 10.833 وبمستوى أفضل من 2019 بـ 3 دراجات، كما جاء بالمركز الرابع بين عرب اسيا خلف الدوريات السعودية، القطرية والإماراتي .وفي تصنيف غير متوقع جاء الدوري الأسترالي بالمركز الـ 25 رغم الإحترافية الكبيرة في البطولة، والبنية التحتية العالية بالإضافة للتنوع الكبير في المواهب من داخل وخارج أستراليا.