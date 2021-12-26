الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تبحث والسفير الهندي تعزيز التعاون الثنائي

ولي العهد يزور خلية أزمة كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

زراعة بصيرا تباشر بإقامة أول متنزه للعائلات

وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

روسيا تسجل أدنى حصيلة من إصابات كورونا منذ أيلول الماضي

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني إنصاف

الأحد، 26-12-2021 05:27 م

مع ختام 2021 ،، دورينا العاشر أسيويا ويتفوق على الدوري الأسترالي

84294133_1543807422424709_1118628969592127488_n


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل أيام التصنيف الخاص بمستويات الدوريات المحلية للقارة في عام 2021، والذي أسهم برفع مقاعد الأندية في دوري أبطال اسيا إلى مقعد ونصف، إنطلاقا من 2023.اضافة اعلان

 

وجاء الدوري الأردني للمحترفين بالمركز العاشر بين دوريات القارة الآسيوية، بـتقييم 10.833 وبمستوى أفضل من 2019 بـ 3 دراجات، كما جاء بالمركز الرابع بين عرب اسيا خلف الدوريات السعودية، القطرية والإماراتي .

 

وفي تصنيف غير متوقع جاء الدوري الأسترالي بالمركز الـ 25 رغم الإحترافية الكبيرة في البطولة، والبنية التحتية العالية بالإضافة للتنوع الكبير في المواهب من داخل وخارج أستراليا.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
222138363_1139541149889922_9190248315884693580_n

تعرف على المعايير التي طبقها الوحدات ليشارك أسيويا

1220212516405785013294

مرضي والعرسان يتراجعان للمركزين الثاني والثالث في سباق أجمل هدف

0L5A0472

عودة محترف الوحدات السابق لدوري السلة !!

Image2_12202125115128410038457

خبرات أردنية لقيادة فرق الفئات العمرية في السعودية

0L5A0472

بداية مثالية لمحمد شاهر مع السلة الوحداتية

12202123153846990250649

تعرف على المنتخب الأكثر تطورا والمنتخب الأسوء في عام 2021

أخبار متعلقة
0L5A0472

عودة محترف الوحدات السابق لدوري السلة !!

Image2_12202125115128410038457

خبرات أردنية لقيادة فرق الفئات العمرية في السعودية

11202129153142867380877

معتز ياسين أكبر لاعبي بطولة كأس العرب

DxTEz9dWwAAk0B0

كأس العرب ،، تعليمات هامة بعد إدراج الأردن على القائمة الحمراء في قطر

0L5A0472

السعودية تهزم منتخبنا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

1120211110838592020493

مدرب الرمثا الأفضل في دوري المحترفين - استفتاء ملاعب