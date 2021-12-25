مع ختام 2021 ،، منتخب النشميات في المركز الـ 63 عالميا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، جدول ترتيب المنتخبات النسوية لعام 2021، حيث جاء المنتخب الوطني الأردني في المركز الـ 63 عالميا، الـ 12 اسيويا والأول عربيا.





وتصدرت سيدات أمريكا الترتيب، وجاء من بعدهم : السويد، ألمانيا، فرنسا، هولندا، كندا، البرازيل، إنجلترا، إسبانيا وكوريا الشمالية، أما القارة الآسيوية فتصدرتها كوريا الشمالية، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، فيتنام، تايلند، الصين تايبيه، أوزبكستان ومينمار.



وجاء خلف منتخب النشميات على القائمة العربية، منتخبات المغرب، الجزائر، البحرين، مصر، الإمارات، فلسطين ولبنان.

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