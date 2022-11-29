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الثلاثاء، 29-11-2022 12:59 م

مغامرة في عقل رينارد قبل موقعة المكسيك

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الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب السعودي، مواجهة حاسمة أمام المكسيك، غدًا الأربعاء، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2022.


ويمتلك الأخضر 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة الوصافة.

ويتصدر منتخب بولندا، المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة للمكسيك في ذيل الترتيب.

ويعاني المنتخب السعودي من غيابات مؤثرة تتمثل في إصابة ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك، وإيقاف عبد الإله المالكي لتراكم البطاقات.

ويفاضل هيرفي رينارد مدرب الأخضر، بين الدفع بعلي الحسن، وأمامه العابد أو النجعي، أو المغامرة بالثنائي علي الحسن وعبد الله عطيف، على أن يحرر كنو ليشغل مركز الوسط المتقدم.

وجاء التشكيل المتوقع للسعودية كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، سعود عبد الحميد

الوسط: علي الحسن، محمد كنو، نواف العابد

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري

في الوقت نفسه، يمتلك منتخب المكسيك، عناصر جيدة تتميز بالمهارة والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، تحت قيادة المدرب مارتينو.

ويغيب عن المكسيك، القائد أندريس جواردادو، بعد خروجه مصابًا في مباراة الأرجنتين.

وجاء التشكيل المتوقع للمكسيك كالآتي: 

حراسة المرمى: أوتشوا

الدفاع: سيزار مونتيس، خيسوس جاياردو، كيفين ألفاريز، هيكتور مورينو، نيستور أراوخو

الوسط: هيكتور ميجيل هيريرا، لويس تشافيز، إريك جوتيرز

الهجوم: ألكسيس فيجا، هيرفينج لوزانو

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