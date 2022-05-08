مغير السرحان يبحث عن فوزه التاريخي الأول بدوري المحترفين

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ملاعب - أنس عشايبحث فريق مغير السرحان عن فوزه الأول، بمشاركته الأولى بدوري المحترفين، عندما يحل ضيفا على فريق الصريح عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد على ستاد الحسن بإربد .وستقام المواجهة لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين والتي شهدت فوز السلط على الرمثا بهدف نظيف، وتعادل الجزيرة مع سحاب بدون أهداف، بالإضافة لتعادل الفيصلي مع الحسين إربد بهدف لمثله .بدوره يبحث فريق الصريح عن تحقيق الفوز الثاني والتقدم على سلم الترتيب، حيث حقق الفريق فوزا وحيدا وكان بثلاثية نظيفة على فريق معان بالجولة الإفتتاحية للبطولة، قبل أن يتعرض لسلسلة خسائر من الرمثا، سحاب والفيصلي على التوالي .ويحل مغير السرحان بالمركز التاسع على سلم الترتيب رفقة الوحدات والصريح بـ 3 نقاط لكل منهم، علما أن مغير السرحان لم يخسر أي مباراة حتى الآن حيث تعال في المباريات الثلاث التي خاضها ويمتلك مواجهة مؤجلة مع الوحدات بسبب مشاركة الأخضر بدوري أبطال اسيا .