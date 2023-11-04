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السبت، 04-11-2023 11:34 ص

مغير السرحان يرفض السقوط أمام سحاب

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الوكيل الإخباري - خرج مغير السرحان بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام سحاب، الجمعة، على ملعب السلط، ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين الأردني.

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وتقدم سحاب بهدف السبق من علامة الجزاء، عن طريق أحمد العيساوي في الدقيقة 6.

حاول مغير السرحان تعديل النتيجة سريعا، ورد القائم تسديدة صهيب أبو غوش، لكن هدف التعادل جاء في الدقيقة 73، بعدما استثمر معتز عبيدات كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على يسار تامر صالح.

ولاحت فرصة خطيرة لأحمد أبو كبير من ضربة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة، فيما أهدر لاعب مغير السرحان محمد الجوهري فرصة من انفراد تام، إذ سدد بجوار القائم.

وبقي سحاب في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما تقدم مغير السرحان للمركز الخامس (8 نقاط). 

 

ملاعب 

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