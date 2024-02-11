مـواعيد مـباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 11-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، في الحادية عشر مساء اليوم، على ملعب "الحسن واتارا".



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



نيجيريا X كوت ديفوار – 11 مساء - beIN Sports HD 3 Max



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست هام X أرسنال –5 مساء - beIN Sports HD 1



أستون فيلا X مانشستر يونايتد – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



خيتافي X سيلتا فيجو – 4 مساء - beIN Sports HD 3



ريال مايوركا X رايو فاليكانو – 6.15 مساء - beIN Sports HD 3



إشبيلية X أتلتيكو مدريد – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3



برشلونة X غرناطة – 11 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فيورنتينا X فروسينوني – 2.30 مساء - AD SPORTS Premium 1



بولونيا X ليتشي – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1



مونزا X هيلاس فيرونا – 5 مساء - AD SPORTS Premium 2



جنوى X أتالانتا – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1



ميلان X نابولي – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



شتوتجارت X ماينز – 5.30 مساء - beIN Sports HD 5



هوفنهايم X كولن – 7.30 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لوهافر X رين – 3 ظهرًا



تولوز X نانت – 5 مساء



لوريان X ستاد ريمس – 5 مساء



كليرمون فوت X ستاد بريست – 5 مساء



مونبلييه X ليون – 7.05 مساء



نيس X موناكو – 10.45 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



فنربخشة X ألانيا سبور – 7 مساء

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