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الخميس، 12-01-2023 04:11 م

مفاجأة.. الهلال يجهز عرضا ضخما لضم ميسي قبل كأس العالم للأندية

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الوكيل الإخباري -  يستعد نادي الهلال السعودي، لمنح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا قياسيا تصل قيمته السنوية إلى 330 مليون يورو سنويا، وذلك وفقا لصحيفة ديبورتيفو الإسبانية.

وفي وقت سابق، وقع النصر السعودي عقدا حتى عام 2025 مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، يقدر المبلغ الإجمالي لاتفاقية العمل بنحو 100 مليون يورو، وسيتلقى رونالدو 100 مليون يورو أخرى من عقود الإعلانات، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الهلال مستعد للمزايدة على عقد البرتغالي ويعتزم جعل ميسي في مقدمة ترتيب الرواتب عالميا.


وشددت الصحيفة بأن طموح الهلال هو التعاقد مع ميسي في الميركاتو الشتوي الحالي، آملا في أن يقود الفريق ببطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل في المغرب، الأمر الذي سيجعله يغري ميسي براتب يزيد عن الـ 300 مليون يورو، إضافة للتواصل مع مسؤولي النادي الباريسي عند قدومهم للرياض لمواجهة الفريق المكون من لاعبي "الزعيم" و"العالمي" يوم 19 يناير.

وبحسب الصحيفة تهتم السلطات السعودية باستقطاب ميسي، إذ ترى أن وجود النجمين الأرجنتيني والبرتغالي في البطولة المحلية يمكن أن يؤثر إيجابا على جذب السياح ويساعد البلاد  جنبا إلى جنب مع مصر واليونان، في ملف استضافة مونديال 2030.

وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021.

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