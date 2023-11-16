مفاجأة.. انسحاب ريال مدريد وبرشلونة من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني!

الوكيل الإخباري - قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ونظيره في برشلونة جوان لابورتا، تقديم استقالتهما من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وأكدت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية أن رئيسي أكبر ناديين في إسبانيا قررا وضع حد أخير لوجودهما "الشرفي" في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت فيه مؤخرا.



وكشفت الصحيفة أن كليهما وجه رسائل إلى رئيس الاتحاد الإسباني، أكدا خلالها على عدم الرغبة في التدخل في العملية الانتخابية، التي لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.



ولا يرغب بيريز أو لابورتا في التدخل على الإطلاق في تلك العملية، بالنظر إلى حاجة الاتحاد إلى الهدوء في الوقت الحالي بعد أزمة لويس روبياليس، الرئيس السابق، التي اضطرته إلى الاستقالة.



ونادرا ما شوهد رئيسا ريال مدريد وبرشلونة في الاتحاد الإسباني خلال السنوات الأخيرة، ولم يظهرا على الإطلاق في أي وقت منذ اندلاع قضية روبياليس.



وأثار روبياليس البالغ 45 عاما موجة انتقادات كبيرة أثناء توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني على منصة تتويج نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بسبب تقبيله لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بطريقة مثيرة للاستغراب.

اضافة اعلان

ملاعب