الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

المفوض العام للأونروا: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا

تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور

حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء

صدور إرادات ملكية سامية

حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة مستقبلا

وزير الخارجية الإسرائيلي يوضح حول موعد وقف إطلاق النار

تعميم صادر عن وزارة الأوقاف على كافة المساجد

آخر التطورات .. ماذا يفعل جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء الآن

عاجل

حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

الخميس، 16-11-2023 02:41 م

مفاجأة.. انسحاب ريال مدريد وبرشلونة من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني!

1120231675929437257776 (1)


الوكيل الإخباري - قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ونظيره في برشلونة جوان لابورتا، تقديم استقالتهما من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية أن رئيسي أكبر ناديين في إسبانيا قررا وضع حد أخير لوجودهما "الشرفي" في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت فيه مؤخرا.

وكشفت الصحيفة أن كليهما وجه رسائل إلى رئيس الاتحاد الإسباني، أكدا خلالها على عدم الرغبة في التدخل في العملية الانتخابية، التي لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ولا يرغب بيريز أو لابورتا في التدخل على الإطلاق في تلك العملية، بالنظر إلى حاجة الاتحاد إلى الهدوء في الوقت الحالي بعد أزمة لويس روبياليس، الرئيس السابق، التي اضطرته إلى الاستقالة.

ونادرا ما شوهد رئيسا ريال مدريد وبرشلونة في الاتحاد الإسباني خلال السنوات الأخيرة، ولم يظهرا على الإطلاق في أي وقت منذ اندلاع قضية روبياليس.

وأثار روبياليس البالغ 45 عاما موجة انتقادات كبيرة أثناء توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني على منصة تتويج نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بسبب تقبيله لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بطريقة مثيرة للاستغراب.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231614457654242703

كارفاخال: انتقادي بسبب مبابي كان قاسيا

11202316112853565525151

محامي كهربا يثير الجدل بشأن موعد سداد غرامة اللاعب لنادي الزمالك

11202316111912387279193

سلتيكس يسقط سيكسرز وينتزع صدارة الشرق

11202316111425362975699

وكيل لاوتارو يحسم موقفه من التجديد

1120231611112436191663

باريس لا ينوي تقديم عرض جديد لمبابي!

11202316105931349542283

دخل جديد يحل أزمة مهاجم برشلونة المستقبلي

أخبار متعلقة
1120231575716840088843

يوفنتوس يواصل دعم لاعبه فاغيولي "الموقوف" ويمدد عقده

10202326164655574610960

اتحاد الكرة يعفي الاندية من غرامات مالية ومخالفات تأديبية

1020232110414684261964

لسبب غامض.. غرفة فار سرية في الدوري الإسباني

10202319103917360426982

قرار رياضي جزائري تضامنا مع الشعب الفلسطيني

10202317153735700024066 (1)

الدوري الألماني للسيدات يسجل رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري

1020231713503460153216 (1)

نيمار يهدد الاتحاد البرازيلي بعدم السفر للأوروجواي