الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

رفع أسعار البنزين والديزل في تسعيرة أيلول

رفع مدة أول عقد للعاملين بالتعليم الخاص إلى 12 شهرا

توجيه تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس في معان

ولي العهد: "يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية"

نتائج الشامل .. انتهاء تصحيح الامتحانات وتوقع إعلانها بعد أسبوعين

الضريبة تطلق إلكترونيا خدمة التحقق من براءة الذمة

عائلة الشهيد النقيب غيث الرحاحلة ترزق بالمولودة ريم - صورة

توقع انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 35 مترا مكعبا

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر أيلول

الخميس، 31-08-2023 04:07 م

مفاجأة.. باريس يفتح باب ريال مدريد أمام مبابي

8202331112247212872304 (1)


الوكيل الإخباري - فجر تقرير صحفي، مفاجأة بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي.

ونقلت صحيفة "سبورت" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، اقتنع بتقديم عرض لضم مبابي قبل غلق باب الميركاتو.

وأضافت "بيريز مدفوع بموافقة ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، على تخفيض المقابل المالي لإتمام هذه الصفقة".

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي أبدى ترحيبه بخفض 50 مليون يورو، في صفقة بيع النجم الباريسي.

ونوهت "رغم أن مبابي سيكون لاعبا متاحا بالمجان في صيف 2024، إلا أن بيريز مدفوع أيضًا بالأزمة التي يواجهها الملكي بعد إصابة فينيسيوس".

أما باريس يحاول الاستثمار في بيع مبابي، لمساعدته في حسم صفقة كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بجانب تجنب عقوبات محتملة تهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وختمت تقريرها بأن ريال مدريد يجهز للإعلان عن صفقة مبابي، وسيتقاضى اللاعب راتبا سنويا يبلغ 50 مليون يورو.  

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023311099632905680

نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024

82023319595213746144

فضية للأردن في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

820233195112721328989

حل سريع من برشلونة لإتمام صفقة كانسيلو

8202331102757578121250

أبو عابد يفجر مفاجأة حول استقالته من تدريب الفيصلي

820233193716826315683

الفنانة عبلة كامل توجه نصيحة لمحمد صلاح بخصوص السعودية

82023319275530922021

الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال أغسطس

أخبار متعلقة
820233016754589304056

تحول مفاجئ.. ناصر الخليفي يفتح الباب أمام مبابي للرحيل إلى ريال مدريد

8202327103559282650960 (1)

ريال مدريد يغلق ملف اللحظة الأخيرة في صفقة مبابي

8202314122145141926585

حقيقة عودة راموس لريال مدريد

8202359141768937107

مدريد يحدد موعد ظهور مبابي بالرقم 9

82023391947473415387

تشافي يكشف عرض باريس سان جيرمان لديمبيلي

820232163826464149664

بإشارة جديدة.. سان جيرمان يمهد لرحيل مبابي