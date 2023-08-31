مفاجأة.. باريس يفتح باب ريال مدريد أمام مبابي

الوكيل الإخباري - فجر تقرير صحفي، مفاجأة بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي.



ونقلت صحيفة "سبورت" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، اقتنع بتقديم عرض لضم مبابي قبل غلق باب الميركاتو.



وأضافت "بيريز مدفوع بموافقة ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، على تخفيض المقابل المالي لإتمام هذه الصفقة".



وأشارت إلى أن ناصر الخليفي أبدى ترحيبه بخفض 50 مليون يورو، في صفقة بيع النجم الباريسي.



ونوهت "رغم أن مبابي سيكون لاعبا متاحا بالمجان في صيف 2024، إلا أن بيريز مدفوع أيضًا بالأزمة التي يواجهها الملكي بعد إصابة فينيسيوس".



أما باريس يحاول الاستثمار في بيع مبابي، لمساعدته في حسم صفقة كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بجانب تجنب عقوبات محتملة تهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.



وختمت تقريرها بأن ريال مدريد يجهز للإعلان عن صفقة مبابي، وسيتقاضى اللاعب راتبا سنويا يبلغ 50 مليون يورو.

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